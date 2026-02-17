Catania scoperto ingente traffico di cocaina | 44 kg sequestrati e un arresto Indagini sulla filiera criminale

A Catania, le forze dell’ordine hanno sequestrato 44 chili di cocaina e arrestato un uomo, dopo aver scoperto un traffico di droga che cresceva rapidamente. Durante un controllo, i poliziotti hanno trovato la sostanza nascosta nel vano motore di un’auto. L’indagine si concentra ora sulla rete criminale dietro a questa operazione.

Catania, un arsenale di cocaina intercettato: 44 chili di droga e un traffico in piena espansione. Un uomo è stato arrestato a Catania con oltre 44 chili di cocaina nascosti nel suo veicolo. L’operazione, condotta dalle forze dell’ordine, ha svelato un ingente traffico di droga che si snodava attraverso la Sicilia orientale, sollevando preoccupazioni sulla crescente porosità del territorio e sulla capacità delle organizzazioni criminali di adattarsi ai controlli. L’arresto, avvenuto il 17 febbraio 2026, rappresenta un importante passo avanti nella lotta al narcotraffico, ma evidenzia anche la complessità del fenomeno e la necessità di un impegno costante e coordinato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un uomo ha speronato una volante della Polizia e ha tentato di scappare, causando un inseguimento che si è protratto tra i capannoni della Zona Industriale e i vicoli di San Cristoforo.

Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Catania dopo essere stato trovato con 44 kg di cocaina nel suo veicolo, un'operazione scattata a causa di una soffiata sulla consegna di droga nella zona industriale.

