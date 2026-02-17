Catania scoperto ingente traffico di cocaina | 44 kg sequestrati e un arresto Indagini sulla filiera criminale
A Catania, le forze dell’ordine hanno sequestrato 44 chili di cocaina e arrestato un uomo, dopo aver scoperto un traffico di droga che cresceva rapidamente. Durante un controllo, i poliziotti hanno trovato la sostanza nascosta nel vano motore di un’auto. L’indagine si concentra ora sulla rete criminale dietro a questa operazione.
Catania, un arsenale di cocaina intercettato: 44 chili di droga e un traffico in piena espansione. Un uomo è stato arrestato a Catania con oltre 44 chili di cocaina nascosti nel suo veicolo. L’operazione, condotta dalle forze dell’ordine, ha svelato un ingente traffico di droga che si snodava attraverso la Sicilia orientale, sollevando preoccupazioni sulla crescente porosità del territorio e sulla capacità delle organizzazioni criminali di adattarsi ai controlli. L’arresto, avvenuto il 17 febbraio 2026, rappresenta un importante passo avanti nella lotta al narcotraffico, ma evidenzia anche la complessità del fenomeno e la necessità di un impegno costante e coordinato.🔗 Leggi su Ameve.eu
Sperona la Polizia e scappa, poi l’arresto: il video dei 44 kg di cocaina scoperti a Catania
Un uomo ha speronato una volante della Polizia e ha tentato di scappare, causando un inseguimento che si è protratto tra i capannoni della Zona Industriale e i vicoli di San Cristoforo.
Catania, sorpreso in auto con 44 kg di cocaina: arrestato un 31enne
Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Catania dopo essere stato trovato con 44 kg di cocaina nel suo veicolo, un'operazione scattata a causa di una soffiata sulla consegna di droga nella zona industriale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Traffico internazionale di droga tra Catania e Barcellona: 12 arresti, sequestrati beni per un milione di euro. I nomiI reati ipotizzati sono, a vario titolo, associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale organizzato di sostanze stupefacenti, con l’aggravante per il promotore della disponibilità di ... catanianews.it
Video | Operazione Barcellona-Express/Farfalla: scoperto traffico di droga tra Spagna e CataniaScoperto traffico di droga tra Spagna e CataniaScoperto traffico di droga tra Spagna e ... msn.com
Il 'portico dell'atleta', viaggio nei sotterranei che furono l'antica Catania Un percorso di epoca romana nel cuore della città, scoperto negli anni Novanta e oggetto di un intervento di recupero. facebook