ROMA – Il no al referendum sulla giustizia è stato trasversale, ossia un’onda che ha toccato moltissime parti del Paese. Non ha vinto solo nelle Regioni rosse, ma anche al Sud e nelle isole, in territori come il Lazio e il Piemonte. Alla fine le uniche roccaforti del Sì sono state Lombardia e Veneto. Sull’esito delle urne ha inciso un 10% di elettori, i cosiddetti “dormienti”, che non aveva votato alle scorse europee ma si è espresso in modo netto sul referendum: il 65% per il no e il 35% per il sì. Questo non ha fatto interamente la differenza ma ha spinto il no. Sono persone che, in prevalenza, “hanno voluto esprimere un voto di scontento, anti-governo e pro-magistrati”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Referendum: il successo del No con gli elettori “dormienti”. Campo largo: Conte sfiderà Schlein alle primarie. Con Renzi di rincorsa

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