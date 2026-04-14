Un uomo ha causato scompiglio in piazza disturbando i passanti e aggredendo il personale del 118 intervenuto per prestargli soccorso. Successivamente, ha rivolto aggressive parole anche ai militari intervenuti sul posto. Dopo aver creato caos, è stato arrestato dalle forze dell’ordine. L’episodio si è svolto nel corso di un pomeriggio, senza coinvolgimenti di altri soggetti.

Crea scompiglio in piazza disturbando i passanti e poi se la prende prima con il personale del 118 intervenuto per soccorrerlo e infine con i carabinieri. Un pomeriggio decisamente movimentato, che per un giovane ferrarese si è concluso con le manette ai polsi e la duplice accusa di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. I fatti si sono svolti nelle prime ore del pomeriggio nella centralissima piazza Trento e Trieste, dove il ragazzo, in evidente stato di alterazione verosimilmente dovuto all’assunzione di droga e alcool, ha inveito e aggredito il personale sanitario del 118, intervenuto per prestargli assistenza su segnalazione di alcuni passanti che avevano notato i suoi comportamenti sopra le righe.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce il 118 e i carabinieri: arrestato

Aggredisce personale medico del 118: due operatori riportano lesioni. Arrestato ventitreenneUn giovane residente nel territorio di Amelia è stato arrestato per lesioni personali, ai danni di ‘esercenti di una professione sanitaria’.

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Aggredisce due vigili dopo una multa per divieto di sosta a Laterza, nel Tarantino. Arrestato dai carabinieri. Feriti gli agenti, prognosi di 10 e 15 giorni. x.com