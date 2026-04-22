Cantieri per acqua luce e internet Roma nord vuole dimezzare la frequenza degli scavi

A Roma Nord si lavora su un piano per ridurre la frequenza degli scavi nelle strade, coinvolgendo i cantieri per acqua, luce e internet. L’obiettivo è evitare che le strade appena ristrutturate vengano riaperte troppo presto, causando un rapido deterioramento delle superfici appena sistemate. La misura mira a limitare le interruzioni e a ottimizzare gli interventi di manutenzione, garantendo una maggiore durata delle riparazioni stradali.

Dimezzare la frequenza degli scavi per evitare che strade appena rimesse a nuovo vengano riaperte nell’immediato, vanificando i lavori di manutenzione. È questo l’indirizzo che arriva dal municipio di Roma nord. Il parlamentino del XV ha infatti approvato la proposta di deliberazione per le.🔗 Leggi su Romatoday.it

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