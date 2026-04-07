Ragazzo 20enne morto a Crema ucciso a sprangate in strada a San Bernardino | identificato il presunto killer

Un giovane di 20 anni è stato colpito con una spranga in strada a San Bernardino, a Crema, e ha perso la vita. La polizia ha identificato un sospettato, di origine egiziana, ritenuto responsabile dell'aggressione. L’accaduto è avvenuto in un quartiere frequentato da abitanti della zona, e le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’episodio.

Un cittadino egiziano di 20 anni è morto a Crema dopo essere stato aggredito a sprangate e coltellate nel quartiere San Bernardino. I Carabinieri hanno già identificato il presunto responsabile, un giovane marocchino residente nella stessa zona, che è attualmente ricercato. Le indagini in via Brescia proseguono per chiarire il movente dell’omicidio. 20enne morto nel quartiere San Bernardino a Crema Un ragazzo di 20 anni, cittadino egiziano, è morto nella tarda serata di lunedì 6 aprile 2026 dopo essere stato brutalmente aggredito nel quartiere San Bernardino a Crema. L’episodio è avvenuto intorno alle 22:30 in via Brescia, nei pressi di una filiale bancaria, dove la vittima è stata raggiunta da una serie di colpi inferti con una spranga, armi da taglio, calci e pugni. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ragazzo 20enne morto a Crema, ucciso a sprangate in strada a San Bernardino: identificato il presunto killer Crema, morto ragazzo di 20 anni preso a sprangate in stradaCrema (Cremona) – Un ragazzo di 20 anni di origine egiziana é morto, colpito forse a sprangate, nella tarda serata di lunedì 6 aprile in mezzo alla... Crema, 20enne ucciso a sprangate da uno stranieroUn episodio di violenza ai danni di un giovanissimo a Crema, in provincia di Cremona. Temi più discussi: Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale; Crema, morto ragazzo di 20 anni preso a sprangate in strada; Pasquetta di sangue a Crema. Morto ventenne per strada a San Bernardino, ucciso forse con una coltellata; Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale. Ragazzo 20enne morto a Crema, ucciso a sprangate in strada a San Bernardino: identificato il presunto killerUn giovane di origine egiziana è morto a Crema dopo un'aggressione nel quartiere San Bernardino; ricercato un coetaneo marocchino dai Carabinieri ... virgilio.it Omicidio a Crema, un 20enne colpito a morte in mezzo alla strada: cosa è successo a San BernardinoHa lottato tutta la notte, ma le ferite riportate erano troppo gravi. E' morto il ragazzo di 20 anni colpito selvaggiamente, forse con una spranga a Crema, la sera di Pasquetta. tg.la7.it L’aggressione in strada nella zona di San Bernardino. Identificato l’aggressore - facebook.com facebook Omicidio a Crema, un 20enne colpito a morte in mezzo alla strada: cosa è successo a San Bernardino x.com