Durante il Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, si è svolta la cerimonia di consegna delle medaglie ai partecipanti alle recenti Paralimpiadi di Parigi 2024. In questa occasione, al Salone d’Onore del CONI, è stata consegnata una medaglia di bronzo a Giacomo Perini, atleta di paracanottaggio, per aver conquistato il terzo posto nella competizione del singolo PR1 maschile.

Al Salone d’Onore del CONI, in occasione del Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, Giacomo Perini ha ricevuto la medaglia di bronzo ottenuta ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 nel singolo PR1 maschile del paracanottaggio. Inizialmente terzo, l’azzurro era stato squalificato al termine della gara poiché aveva con sé sull’imbarcazione un cellulare, vietato dal regolamento: la Federazione Italiana Canottaggio aveva fatto ricorso, che era stato accolto dal Tribunale Arbitrale dello Sport, ritenendo che la squalifica fosse sproporzionata, restaurando il risultato della gara. L’ emozione di Giacomo Perini nelle parole rilasciate...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canottaggio, consegnato a Giacomo Perini il bronzo delle Paralimpiadi di Parigi 2024

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