Laura Paris dice addio alla ginnastica | si chiude la carriera della Farfalla di bronzo di Parigi 2024

La ginnasta Laura Paris annuncia il ritiro dalla ginnastica. La Farfalla di bronzo di Parigi 2024 ha deciso di lasciare l’attività agonistica a 23 anni. Dopo anni di successi con la Nazionale di Ginnastica Ritmica, tra cui il podio olimpico e numerose medaglie mondiali ed europee, ha scelto di smettere nel momento giusto. La sua carriera si chiude con un’impressionante serie di risultati e tanta emozione.

Laura Paris ha scelto il momento giusto per fermarsi. La Farfalla di bronzo di Parigi 2024, classe 2002, ha comunicato ufficialmente alla Federazione Ginnastica d'Italia la decisione di ritirarsi dall'attività agonistica, dopo aver informato anche il gruppo sportivo di appartenenza, l'Aeronautica Militare.

