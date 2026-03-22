Il Culturista | Il futuro capovolto di Jane & Louise Wilson

In una mostra attuale, le sorelle Jane e Louise Wilson espongono fotografie e video realizzati all’interno di una base abbandonata della Nato in Germania. Le opere mostrano ambienti vuoti e decadenza, ripresi attraverso le loro telecamere. La rassegna presenta materiale che mette in luce gli spazi dismessi e il loro stato di abbandono. La mostra è aperta al pubblico e rimarrà visitabile fino a una data stabilita.

Questo articolo è pubblicato sul numero 13 di Vanity Fair in edicola fino al 24 marzo 2026. Anche il mondo dell’arte ha le sue gemelle Kessler, Jane e Louise Wilson (Germania, NeussHolzheim, Skulpturenhalle, Thomas Schütte Foundation, fino al 168. Sopra, l’opera False Positive, False Negative). Non ballano, ma fanno ballare le immagini con video spettacolari e pieni di tensione emotiva. La loro mostra Countermeasures, contromisure, curata da Juliane Duft, è in sincronia con i tempi in cui viviamo. Video e foto sono stati realizzati in una base abbandonata della Nato in Germania. Nato e Germania immerse in una crisi d’identità causata dalla tempesta geopolitica scatenata da Trump in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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