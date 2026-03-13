A Bruxelles, la crisi dei prezzi dell’energia causata dalla guerra in Iran ha riacceso l’interesse per il Green Deal. La Commissione europea ha mostrato resistenza nel tornare sui propri passi, rendendo più complesso un eventuale dietrofront. La questione energetica ha portato di nuovo al centro dell’attenzione le politiche ambientali, con le decisioni dell’Unione che restano al vaglio delle tensioni internazionali.

Bruxelles. La nuova crisi dei prezzi dell’energia provocata dalla guerra in Iran all’improvviso ha fatto tornare di moda il Green deal, rendendo più difficile la marcia indietro avviata nel secondo mandato da Ursula von der Leyen. Mercoledì, in un dibattito al Parlamento europeo sulla crisi in medio oriente e nel Golfo, la presidente della Commissione è tornata a difendere la strategia per abbandonare i combustibili fossili, in particolare puntando sulle rinnovabili e ora anche sul nucleare. “Finché importiamo una quota significativa di combustibili fossili da regioni instabili, siamo vulnerabili e dipendenti. E questa energia ha sempre un costo”, ha detto von der Leyen. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Sta tornando di moda il Green deal e la marcia indietro di von der Leyen è più difficile

Articoli correlati

Leggi anche: Ue, Green Deal, non solo retromarcia, von der Leyen difende l’Ets

Leggi anche: La risposta dell’Ue alla (prossima) crisi energetica: avanti tutta con il Green Deal. Mea culpa di von der Leyen sul nucleare: «Un errore abbandonarlo»

Una selezione di notizie su Sta tornando

Temi più discussi: Tornano di moda i leggings, ma non come si sono sempre visti; Jeans skinny, la tendenza anni 2000 (amata anche da Kate Moss) da riscoprire questa primavera; Stanno tornando di moda le Adidas Superstar? Gli indizi che confermano il trend low cost; Il cerchietto a zig-zag torna da Miu Miu: prendere o lasciare?.

Questo antico gioco sta tornando di moda, ti conviene impararloSe vi state avvicinando con prudenza al padel, se ancora credete che un aperitivo significhi solo sedersi a un tavolo e bere, se gli scacchi vi sembrano una roba da vecchi, sappiate che state ... esquire.com

Ricordate la pinza (o mollettone)? Sta tornando di moda…Ritorno in grande stile per la pinza per capelli. Il maxi mollettone – in inglese claw clip – è tornato in auge, a testimonianza della voglia di uno stile semplice e naturale, anche da parte delle ... 105.net

Betty e Marco. . Amico buona mattinata La nostra Alessiuccia sta tornando #BettyeMarco @fanpiùattivi - facebook.com facebook