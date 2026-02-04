Concerto Jinjer a Trezzo sull’Adda | orari e informazioni sullo spettacolo

Jinjer a Trezzo sull’Adda, il concerto del 10 febbraio sta per arrivare. La band ucraina torna in Italia dopo sei anni e si prepara a suonare nel cuore della provincia di Milano. L’evento si svolgerà nel locale di Trezzo sull’Adda e attirerà appassionati di metal progressivo da tutta la regione. I fan sono già in fermento, pronti a vivere uno spettacolo imperdibile.

**Jinjer a Trezzo sull’Adda: il concerto del 10 febbraio è un evento unico nel panorama musicale italiano** Sarà il 10 febbraio, a Trezzo sull’Adda, nel cuore della provincia di Milano, che il mondo del metal progressivo si ritroverà a fronteggiare l’unica data italiana del “European Duél Tour”, il primo tour in sei anni dell’u craino Jinjer. La band di Donetsk, che negli anni ha conquistato un posto fondamentale nel panorama musicale internazionale, è in viaggio verso l’Italia con un programma di spettacolo ricco di emozioni, tecnologia e innovazione sonora. Questo evento rappresenta non soltanto una tappa importante del nuovo tour, bensì anche una grande occasione per il pubblico italiano di assistere a uno spettacolo dal vivo di una delle band più influenti del metal contemporaneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: JINJER: ingressi omaggio per la data di Milano.

