Campo ' Leo Dell' Acqua' a Carbonara c' è il bando per la gestione quinquennale

È stato pubblicato un bando per affidare la gestione dell’impianto sportivo ‘Leo Dell’Acqua’ situato nel quartiere Carbonara di Bari. La procedura prevede una concessione di cinque anni, durante i quali sarà possibile occuparsi della gestione dell’impianto. La gara è aperta a soggetti interessati a partecipare e si concluderà con l’assegnazione del servizio.

Una concessione quinquennale per la gestione dell'impianto sportivo ‘Leo Dell’Acqua' nel quartiere Carbonara di Bari. E' quanto approvato dalla Giunta comunale di Bari che ha dato ia libera alla scheda relativa al partenariato pubblico-privato finalizzato all’affidamento in concessione.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Stadio San Nicola, al via il bando da 8 milioni: ecco le novità sulla gestione quinquennaleÈ stata pubblicata sul portale appalti del Comune di Bari la gara per l’affidamento quinquennale della gestione dello stadio San Nicola e... Gestione acqua, la Regione ritira il bando per l’ingresso di un socio privatoLa Giunta regionale della Campania ha ritirato, in autotutela, la procedura per la selezione del socio privato della GRIC S. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Il Leo Club Fasano scende in campo per l’ambiente: ripulita la litoranea tra Savelletri e Torre Canne; Guardia di Finanza: il Vice Ministro Leo in visita alle Caserme di Pescara e Chieti; La BS Fasano raggiunge l’obiettivo salvezza. Pronti per un'avventura indimenticabile e non vediamo l'ora di tuffarci nel divertimento Servizio navetta Dal lunedì al venerdì 7.30-14.00 Centro sportivo Leo Dell’Acqua Tante tan - facebook.com facebook