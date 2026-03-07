Gestione acqua la Regione ritira il bando per l’ingresso di un socio privato

La Giunta regionale della Campania ha deciso di ritirare in autotutela il bando per l’ingresso di un socio privato nella società pubblica che gestisce l’acqua. La procedura di selezione, annunciata in precedenza, viene quindi sospesa e non proseguirà oltre. La decisione riguarda direttamente la gestione delle risorse idriche nella regione.

La Giunta regionale della Campania ha ritirato, in autotutela, la procedura per la selezione del socio privato della GRIC S.p.A., il costituendo soggetto gestore del sistema acquedottistico della Grande adduzione primaria di interesse regionale. L’aggiudicatario, sempre in base alla procedura. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Fico, 'gestione acqua deve rimanere pubblica', stop ai privatiLa Giunta regionale guidata da Roberto Fico stoppa il progetto di gestione pubblico-privata dell'acqua varato nella scorsa consiliatura sotto l'egida di Vincenzo De Luca. (ANSA) ... ansa.it

Fico: La gestione dell’acqua deve essere pubblicaLa Giunta regionale guidata da Roberto Fico stoppa il progetto di gestione pubblico-privata dell'acqua varato nella scorsa consiliatura sotto l'egida di Vincenzo De Luca. L'esecutivo ha fermato, infat ... ilsannioquotidiano.it

Acqua, Ass. Pecoraro: “Un bene comune da tutelare, rafforziamo il ruolo pubblico” Campania. La gestione dell’acqua torna al centro del dibattito istituzionale in Campania. La Giunta regionale ha deciso di ritirare in autotutela la procedura per la selezione del - facebook.com facebook

