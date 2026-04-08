Gli italiani sono noti per la loro longevità, anche se a circa 58 anni si registrano i primi segni di affaticamento e piccoli problemi di salute. Questi acciacchi si manifestano spesso in modo improvviso, colpendo molte persone in età abbastanza giovane. La situazione viene descritta come uno

Longevi sì, ma anche pieni di acciacchi. Che iniziano ad arrivare quando meno te lo aspetti. “Sebbene la speranza di vita in Italia sia tra le più elevate al mondo, attestandosi a quasi 84 anni, quella in ‘ buona salute’ si ferma drasticamente a 58 ”, avverte Silvio Brusaferro, ordinario Igiene e Medicina Preventiva all’Università di Udine e già presidente dell’Istituto superiore di sanità, in occasione della presentazione del Libro bianco sulla cronicità e la non autosufficienza curato da Sergio Harari, presidente Associazione Peripato e professore di Medicina Interna all’Università di Milano insieme a Stefano Paleari, presidente Fondazione Anthem e professore di Public Management all’Università di Bergamo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Italiani campioni di longevità ma a 58 anni iniziano gli acciacchi, lo tsunami

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