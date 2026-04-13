Secondo i dati dell’Istat, gli italiani stanno vivendo più a lungo, ma a partire dai 58 anni si verifica un peggioramento della salute. A questa età, molte persone iniziano a sviluppare patologie croniche, che aumentano con l’età. Attualmente, più di 13 milioni di cittadini convivono con più di una malattia, evidenziando un incremento delle condizioni di fragilità legate all’invecchiamento.

L'aspettativa di vita degli italiani, sia uomini che donne, si è sempre più allungata negli ultimi 30 anni, anche se con qualche differenza tra le diverse regioni. Viviamo di più ma al tempo stesso bisogna fare i conti con le malattie che sopraggiungono nel corso della vecchiaia. Un dato che sorprende è che già dopo i 58 anni la salute inizia a peggiorare, quindi magari si vive di più ma non sempre si vive meglio con 25 anni stimati di cure da dover affrontare. Quindi è necessario trovare il modo per affrontare tutta una serie di malattie croniche che rischiano di rendere difficili gli ultimi anni di vita delle persone. La popolazione over 65 in Italia rappresenta il 25.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italiani sempre più longevi, ma già a 58 anni la salute peggiora

In Italia si vive di più, ma la salute crolla dopo i 58 anni: il Libro Bianco del professor Paleari lancia l’allarmeL’Italia è tra i Paesi più longevi al mondo, ma la durata della vita in buona salute si ferma mediamente a 58 anni.

Italiani sempre più malati: le cifre-choc degli anni vissuti in buona saluteL’Italia si conferma tra i Paesi più longevi al mondo: secondo gli ultimi dati Istat, la speranza di vita ha raggiunto gli 83,4 anni.