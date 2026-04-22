Campionato Serie A | una stagione già indirizzata?

La stagione di Serie A si sta delineando con alcune tendenze chiare, tra cui la lotta per il titolo e le sfide delle squadre che cercano di mantenere la posizione. Nel corso delle partite, sono emersi elementi che hanno evidenziato le differenze tra le pretendenti e le squadre in difficoltà, creando uno scenario abbastanza definito. In questo contesto, gli incontri più recenti hanno contribuito a chiarire le distanze tra le squadre in corsa e quelle che stanno vivendo momenti complicati.

Campionato Serie A: una stagione che ha già indicato la sua direzione. di Pier Paolo Porta Il Campionato Serie A di quest’anno ha avuto un momento in cui tutto è apparso più chiaro: la corsa allo scudetto, le ambizioni delle inseguitrici, le fragilità delle squadre in difficoltà. L’Inter ha saputo interpretare meglio di tutte il ritmo della stagione, trasformando i propri punti di forza in continuità e le proprie pause in semplici rallentamenti. Il Milan, che aveva provato a riavvicinarsi, si è fermato davanti ai suoi limiti strutturali, mentre l’Inter ha ripreso a correre con lucidità e determinazione. L’eliminazione dalla Champions ha restituito concentrazione e ordine, permettendo alla squadra di Inzaghi di indirizzare con decisione il cammino verso via Durini.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Campionato Serie A: una stagione già indirizzata? Classifica serie A 25-26 dopo la vittoria della Juventus sull Atalanta Notizie correlate Juventus Spezia Under 16 3-0 LIVE: fine primo tempo, gara già indirizzataPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Leggi anche: Juventus Pisa Under 15 3-0 LIVE: fine primo tempo, gara già ben indirizzata Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Campionato Serie D: il 15 Aprile un recupero del Girone F e due dell’I; Serie A, la classifica della stagione 2025-2026; Riforma dei campionati urgente: mezza Serie A senza obiettivi a un mese dalla fine; Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o Sky. Conte boccia i Fab Four, Napoli verso il ribaltone. E arriva una buona notizia...Si potrebbe tornare alla difesa a 4 con il rientro di Rrahmani, centrale al fianco di Buongiorno. Oltre ad Alisson, ecco Politano esterno offensivo ... tuttosport.com Serie A: Udinese-Como 0-0, Lecce-Atalanta 0-3, Juve-Genoa 2-0. Napoli-Milan 1-0. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A: Udinese-Como 0-0, Lecce-Atalanta 0-3, Juve-Genoa 2-0. Napoli-Milan 1-0. VIDEO ... tg24.sky.it CATANIA, PRESENTATA UFFICIALMENTE LA WBC: PARTE L’AVVENTURA IN SERIE A BEACH SOCCER Si è svolta la conferenza stampa di presentazione della WBC, che si prepara a disputare la nuova stagione del campionato di Serie A di Beach Soccer - facebook.com facebook | Il 53,9% delle partite giocate fin qui in Serie A (178 su 330) ha visto almeno una delle due squadre chiudere senza segnare. È il dato più alto da quando il campionato è tornato a 20 squadre (2004/05). x.com