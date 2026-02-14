Juventus Spezia Under 16 3-0 LIVE | fine primo tempo gara già indirizzata

La Juventus Under 16 ha deciso il risultato contro lo Spezia già nel primo tempo, chiudendo la prima frazione con un netto 3-0. La squadra bianconera ha dominato il gioco fin dai primi minuti, sfruttando alcune occasioni per mettere pressione agli avversari. I giovani calciatori hanno mostrato determinazione e precisione, rendendo difficile la rimonta dello Spezia.

di Fabio Zaccaria Juventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Modena in trasferta ospita lo Spezia nella gara valevole per la diciottesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Spezia Under 16 3-0: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 36? PALO DI PIPITO’- Ottima imbucata del 9, calcia ad incrociare ma una deviazione manda il pallone sul palo: sfortunato nell’occasione 32? Ritmi più bassi ora, la squadra bianconera gestisce il possesso 27? TRIS JUVE- Tufaro calcia da fuori, il portiere ospite non è irresistibile e non si oppone alla conclusione, 3-0 Juve 23? Dominio bianconero sin qui, primo tempo perfetto dei ragazzi di Gridel: asse bollente fra Rolando e Salvai 18? TIRO ROLANDO- Rolando ha spazio e se lo prende: vede la porta e calcia da fuori, destro deviato in angolo ma ottima giocata 8? GOL DELLA JUVE- Samà vede Salvai che non ci pensa su due volte e calcia, una deviazione mette fuori gioco il portiere e garantisce il raddoppio ai bianconeri 6? GOL DELLA JUVE- Assist magnifico di Salvai da calcio d’angolo, Balbo si fa trovare pronto e mette in rete 1? Inizia la gara! Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus Under 15 ha battuto lo Spezia 4-0 nel primo tempo, grazie a una prestazione impressionante di Laruccia.

