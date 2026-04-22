Campidoglio torna accessibile il corridoio verde | recuperato il pergolato ottocentesco

A Roma, al Campidoglio, è stato riaperto il corridoio verde, un percorso storico che si affaccia sui monumenti cittadini. È stato recuperato il pergolato ottocentesco che lo caratterizza, permettendo nuovamente l’accesso a questo spazio verde di grande valore paesaggistico e storico. La riqualificazione ha riportato alla luce un elemento architettonico risalente all’Ottocento, valorizzando ulteriormente l’area.

A Roma, al Campidoglio torna accessibile il corridoio verde, un luogo naturalista dal forte valore storico e paesaggistico. Il recupero del pergolato ottocentesco restituisce alla città un percorso ombreggiato e suggestivo, affacciato sulla cordonata capitolina. Un intervento che riporta alla luce un elemento poco noto ma profondamente legato all’identità urbana, nel quale si mescolano natura, architettura e memoria. Riapre il corridoio verde del Campidoglio: un percorso ottocentesco tra funzione e bellezza. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il corridoio verde del Campidoglio nasce alla fine dell’Ottocento come risposta concreta a un’esigenza climatica e urbana: offrire un accesso alternativo al colle capitolino durante i mesi più caldi.🔗 Leggi su Funweek.it

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