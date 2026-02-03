Il Casino Nobile di Villa Torlonia torna al suo splendore ottocentesco

Il Casino Nobile di Villa Torlonia riapre al pubblico dopo i lavori di restauro. Gli interventi hanno riguardato soprattutto i prospetti esterni, le decorazioni e gli infissi, riportando l’edificio al suo antico splendore ottocentesco. Ora il monumento si mostra più bello e curato, pronto a essere visitato di nuovo.

Il Casino Nobile di Villa Torlonia si presenta nuovamente al pubblico nel pieno del suo splendore, a conclusione dei lavori di manutenzione che hanno interessato i prospetti esterni, le decorazioni architettoniche, l’altorilievo del timpano principale e gli infissi lignei. Un intervento che restituisce alla città uno degli edifici più rappresentativi del complesso monumentale, a quasi vent’anni dalla sua prima apertura al pubblico avvenuta nel 2006. I lavori, avviati nell’ottobre 2025 e realizzati da Zètema Progetto Cultura per conto della Sovrintendenza Capitolina, hanno riguardato il restauro delle facciate e di tutte le decorazioni architettoniche aggettanti, oltre al completo recupero dell’altorilievo in terracotta del timpano principale.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Villa Torlonia Casino

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Villa Torlonia Casino

Argomenti discussi: Cultura, memoria e città: gli appuntamenti a Roma dal 30 gennaio al 5 febbraio; Domenica 1° febbraio 2026 ingresso gratuito nei musei civici e siti archeologici di Roma; Sito Istituzionale | Domenica 1° febbraio musei e siti archeologici gratuiti; Domenica 1°febbraio Musei civici gratuiti a Roma - Radio Globo.

Il Casino Nobile di Villa Torlonia torna a splendereConclusi i lavori di manutenzione: restaurate facciate, decorazioni e altorilievi nell’ambito del programma di valorizzazione della Villa ... radiocolonna.it

Il bunker di villa Torlonia Benito Mussolini ebbe la sua residenza a villa Torlonia tra il 1925 e il 1943, su offerta del principe Giovanni Torlonia che gliela concesse in affitto alla simbolica cifra di una lira. Con tutta la famiglia, Mussolini si trasferì al Casino Nobile - facebook.com facebook