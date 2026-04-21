La segnalazione | Auto a forte velocità lungo il corridoio verde è pericoloso attraversare

Una segnalazione segnala un possibile rischio lungo il “Corridoio Verde”, una strada recente alle spalle dell’università di Pescara. Viene evidenziato che alcuni veicoli circolano a velocità molto elevate e che attraversare gli attraversamenti pedonali potrebbe essere pericoloso. La segnalazione mira a mettere in luce la presenza di un problema che richiede attenzione, senza fornire ulteriori dettagli o motivazioni.

«Desidero segnalare una situazione di potenziale pericolo riguardante gli attraversamenti pedonali presenti lungo la nuova strada denominata “Corridoio Verde”, situata alle spalle dell'università di Pescara». A scrivere è una nostra lettrice che già in passato ha portato all'attenzione alcune.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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