Campi Flegrei | l’algoritmo che mappa i danni sismici in tempo reale

Durante un workshop internazionale presso l’Università di Napoli Federico II, sono stati presentati i risultati di un sistema tecnologico che utilizza un algoritmo per analizzare i dati sismici e generare mappe dei danni in tempo reale. L’obiettivo è monitorare e visualizzare rapidamente le conseguenze di eventi sismici nella zona dei Campi Flegrei. La tecnologia si basa sull’elaborazione immediata delle informazioni provenienti da sensori distribuiti nella regione.

Durante un workshop internazionale tenutosi presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, esperti e autorità hanno presentato un avanzato sistema tecnologico capace di trasformare i dati sismici in mappe immediate sui danni attesi. Il progetto Gobeyond punta a ottimizzare la gestione delle emergenze nei Campi Flegrei, individuando in pochi minuti le aree dove il rischio di edifici danneggiati e feriti è più elevato subito dopo una scossa. Algoritmi e modelli predittivi per una risposta rapida ai soccorsi. Il cuore della nuova tecnologia risiede nella capacità di elaborare con estrema velocità le informazioni raccolte dai sensori sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campi Flegrei: l’algoritmo che mappa i danni sismici in tempo reale World Alert! Campi Flegrei Magma crack Reache Peak — and Naples Is on the Top of It Notizie correlate Kpler, l’azienda che mappa in tempo reale la Terza Guerra del GolfoRicordiamo la guerra del Golfo del 1990 come la prima trasmessa in diretta dalle televisioni di tutto il mondo. Stimare i danni dei terremoti in pochi minuti, a Napoli esperti a confronto. Focus sui Campi FlegreiStimare in pochi minuti dove si concentreranno i danni dopo un terremoto e quali aree richiederanno interventi prioritari. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Il dramma distopico di Borrelli: l'ombra scura di Shakespeare nei Campi Flegrei. Campi Flegrei, l’Osservatorio vesuviano: possibile aumento velocità sollevamento suoloNegli ultimi due giorni è stato registrato un possibile incremento della velocità di sollevamento del suolo nei Campi Flegrei. Lo rende noto l'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv nel bollettino settimana ... napoli.repubblica.it Terremoto Campi Flegrei | Il bollettino settimanale, scosse in rialzo e picco massimo di M 3.4Terremoto Campi Flegrei, il bollettino settimanale con tutti gli eventi sismici mostra numeri in rialzo: ecco tutti i dettagli ... ilsussidiario.net