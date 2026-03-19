Kpler l’azienda che mappa in tempo reale la Terza Guerra del Golfo

Kpler è un’azienda che monitora in tempo reale le attività legate alla Terza Guerra del Golfo, un conflitto attualmente in corso. Questa società raccoglie e analizza dati per offrire aggiornamenti immediati sugli sviluppi militari e logistici nella regione. La sua attività si concentra sulla mappatura precisa degli spostamenti di risorse e forze coinvolte, fornendo informazioni dettagliate su ciò che accade sul campo.

Ricordiamo la guerra del Golfo del 1990 come la prima trasmessa in diretta dalle televisioni di tutto il mondo. Forse quella attualmente condotta da Stati Uniti e Israele in Iran sarà ricordata come l a prima ad essere seguita in tempo reale su mappe animate, grazie a milioni di dati che descrivono in dettaglio le infrastrutture attaccate, il numero di navi bloccate, il loro carico, la loro origine, la loro destinazione, la bandiera sotto cui sono registrate o ancora l’identità dei loro proprietari. Dietro questi dati – scrive Le Monde – si nasconde l’azienda Kpler, fondata a Parigi nel 2014 da due francesi, Jean Maynier e François Cazor. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Veneto: la mappa digitale per l’idrogeno in tempo realeUnioncamere del Veneto sta sviluppando una piattaforma GIS per guidare la transizione all’idrogeno nel contesto del progetto europeo H2CE. Leggi anche: La terza Guerra del Golfo è già regionale. Preziosa spiega perché Aggiornamenti e notizie su Terza Guerra del Argomenti discussi: Kpler, l’azienda che mappa in tempo reale i flussi mondiali di petrolio e materie prime; Guerra in Iran, le news di oggi 13 marzo in diretta.