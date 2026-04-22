Campi Flegrei Ingv | possibile aumento del sollevamento del suolo

Da 2anews.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha diffuso un bollettino settimanale riguardante i Campi Flegrei, dove si segnala un possibile aumento del sollevamento del suolo. Mentre i dati mensili sono rimasti invariati, nelle ultime settimane si sono verificati nuovi segnali da analizzare, in particolare relativi alla sismicità e alla composizione chimica delle emissioni. Questi elementi richiedono ulteriori verifiche e un’attenta osservazione.

Il bollettino settimanale segnala un’accelerazione da verificare nell'area dei Campi Flegrei: restano stabili i dati mensili, ma emergono nuovi elementi da monitorare su sismicità e geochimica. Nei Campi Flegrei si registra un possibile aumento della velocità di sollevamento del suolo. È quanto emerge dall’ultimo bollettino settimanale dell’Ingv, relativo al periodo tra il 13 e il 19 aprile. Secondo i dati attuali, riportati da Fanpage.it, il ritmo medio resta stabile a circa 1 centimetro al mese. Tuttavia, l’Istituto segnala che “i dati preliminari degli ultimi due giorni evidenziano un possibile aumento nella velocità di sollevamento del suolo”.🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Campi Flegrei, Ingv: possibile aumento del sollevamento del suolo

Il numero di terremoti nei Campi Flegrei continua ad aumentare senza sosta.

Video Il numero di terremoti nei Campi Flegrei continua ad aumentare senza sosta.

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