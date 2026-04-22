Campi Flegrei Ingv | possibile aumento del sollevamento del suolo

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha diffuso un bollettino settimanale riguardante i Campi Flegrei, dove si segnala un possibile aumento del sollevamento del suolo. Mentre i dati mensili sono rimasti invariati, nelle ultime settimane si sono verificati nuovi segnali da analizzare, in particolare relativi alla sismicità e alla composizione chimica delle emissioni. Questi elementi richiedono ulteriori verifiche e un’attenta osservazione.

Il bollettino settimanale segnala un’accelerazione da verificare nell'area dei Campi Flegrei: restano stabili i dati mensili, ma emergono nuovi elementi da monitorare su sismicità e geochimica. Nei Campi Flegrei si registra un possibile aumento della velocità di sollevamento del suolo. È quanto emerge dall’ultimo bollettino settimanale dell’Ingv, relativo al periodo tra il 13 e il 19 aprile. Secondo i dati attuali, riportati da Fanpage.it, il ritmo medio resta stabile a circa 1 centimetro al mese. Tuttavia, l’Istituto segnala che “i dati preliminari degli ultimi due giorni evidenziano un possibile aumento nella velocità di sollevamento del suolo”.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Campi Flegrei, Ingv: possibile aumento del sollevamento del suolo Il numero di terremoti nei Campi Flegrei continua ad aumentare senza sosta. Notizie correlate Campi Flegrei, Ingv: “Possibile aumento della velocità di sollevamento negli ultimi 2 giorni”. I dati del bollettinoNell'ultimo bollettino settimanale di monitoraggio dei Campi Flegrei, l'Ingv sottolinea un possibile aumento della velocità di sollevamento del suolo... Campi Flegrei, 285 terremoti a gennaio: rallenta il sollevamento del suoloPubblicato il bollettino mensile dell’Ingv relativo a gennaio 2026: intensa attività sismica nell’area dei Campi Flegrei e deformazione del suolo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sul sito dell'INGV Osservatorio Vesuviano è stato pubblicato il bollettino settimanale di sorveglianza vulcanica dei Campi Flegrei (13/04/2026 – 19/04/2026). https://www.ov.ingv.it/index.php/bollettini/bollettini-di-monitoraggio/bollettini/settimanali-dei-campi-fleg; Campi Flegrei, 94 terremoti e 2 sciami sismici: il bollettino INGV dopo le scosse di Md 3.3 e 3.4; Campi Flegrei, Ingv: Possibile aumento della velocità di sollevamento negli ultimi 2 giorni. I dati del bollettino; Ingv: Campi Flegrei, la velocità del bradisismo resta di 10 millimetri al mese. Campi Flegrei, Ingv: Possibile aumento della velocità di sollevamento negli ultimi 2 giorni. I dati del bollettinoNell'ultimo bollettino settimanale di monitoraggio dei Campi Flegrei, l'Ingv sottolinea un possibile aumento della velocità di sollevamento del suolo ... fanpage.it Campi Flegrei, l’Osservatorio vesuviano: possibile aumento velocità sollevamento suoloNegli ultimi due giorni è stato registrato un possibile incremento della velocità di sollevamento del suolo nei Campi Flegrei. Lo rende noto l'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv nel bollettino settimana ... napoli.repubblica.it Campi Flegrei. . RINASCIMENTO MERIDIONALE, LA BIBLIOTECA DI ANDREA MATTEO III ACQUAVIVA - facebook.com facebook