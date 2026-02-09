Campi Flegrei 285 terremoti a gennaio | rallenta il sollevamento del suolo

A gennaio, i sismografi dell’Ingv hanno registrato 285 scosse nella zona dei Campi Flegrei. La maggior parte di queste scosse sono state di bassa intensità, ma il numero testimonia un’attività sismica molto intensa. Allo stesso tempo, il sollevamento del suolo si è rallentato rispetto ai mesi precedenti, anche se i segnali di deformazione sono ancora presenti. Le autorità monitorano da vicino la situazione, mentre gli esperti cercano di capire se questa diminuzione di velocità possa indicare una fase di stabilizzazione.

Pubblicato il bollettino mensile dell'Ingv relativo a gennaio 2026: intensa attività sismica nell'area dei Campi Flegrei e deformazione del suolo ancora in atto, ma con velocità ridotta. I Campi Flegrei restano sotto stretta osservazione scientifica dopo la diffusione degli ultimi dati sullo stato dell'area vulcanica. Nel corso del mese appena analizzato, nell'area flegrea sono stati registrati complessivamente 285 terremoti. L'evento più significativo è stato quello di magnitudo 3.1, avvenuto il 6 gennaio, giorno dell'Epifania. Il report segnala inoltre la presenza di cinque sciami sismici, durante i quali sono state rilevate 63 scosse complessive, confermando una persistente attività sismica diffusa nel territorio.

