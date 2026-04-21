Campi Flegrei Ingv | Possibile aumento della velocità di sollevamento negli ultimi 2 giorni I dati del bollettino
Secondo l'ultimo bollettino settimanale dell'Ingv, nei Campi Flegrei si registra un possibile aumento della velocità di sollevamento del suolo negli ultimi due giorni. I dati raccolti dagli strumenti di monitoraggio indicano un’accelerazione in questa fase di osservazione. La situazione viene tenuta sotto controllo, e l’ente continua a raccogliere informazioni per valutare eventuali sviluppi.
Nell'ultimo bollettino settimanale di monitoraggio dei Campi Flegrei, l'Ingv sottolinea un possibile aumento della velocità di sollevamento del suolo riscontrato negli ultimi due giorni. I dati dovranno però essere confermati da.🔗 Leggi su Fanpage.it
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