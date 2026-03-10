Bilancio regionale Cisl Campania chiede di dare priorità a sanità sicurezza e welfare

La Cisl Campania ha partecipato all’audizione sul bilancio regionale e ha chiesto di dare priorità a sanità, sicurezza e welfare, sottolineando l’importanza di un sistema più forte e strutturato. La richiesta si inserisce nel contesto delle discussioni sul finanziamento delle risorse per i servizi pubblici, con l’obiettivo di migliorare le condizioni per cittadini e lavoratori.

La Cisl Campania ha partecipato all’audizione sul bilancio ed ha chiesto un welfare più forte e strutturato. Sicurezza del territorio e dei lavoratori, governance più chiara nella sanità che rappresenta la voce principale del bilancio regionale e welfare forte e strutturato per rispondere alle crescenti fragilità sociali. Su questi tre pilastri si è poggiato l’intervento della Cisl Campania intervenuta all’audizione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Campania. Il sindacato ha chiesto una manovra ambiziosa e strategica per il futuro della Campania richiamando l’attenzione sul fronte della sicurezza, della sanità e del welfare. 🔗 Leggi su Primacampania.it

