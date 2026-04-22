Nel 2024, i dati sulla spesa farmaceutica in Campania mostrano un aumento significativo rispetto alla media italiana, con una variazione del +19%. La spesa totale ha raggiunto circa 3 miliardi di euro, evidenziando un incremento rispetto agli anni precedenti. Questa crescita riflette un’intensa attività nel settore sanitario della regione, con un utilizzo elevato di medicinali rispetto ad altre aree del Paese.

I dati relativi all’impiego dei medicinali in Campania per l’anno 2024 delineano un quadro di intensa attività sanitaria, con una spesa complessiva che ha toccato la cifra di 3.873.409.343 euro. Secondo l’analisi elaborata dall’Aifa, il territorio campano registra un carico economico superiore del 19,2% rispetto alla media nazionale, accompagnato da un volume di farmaci consumati che eccede quello della media italiana del 11,3%, attestandosi su 4.029.598.746 dosi. La ripartizione tra gestione pubblica e acquisti diretti dei cittadini. Il bilancio farmacologico regionale mostra una forte incidenza delle risorse statali, poiché il 76% dell’importo totale è sostenuto dal sistema pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campania: spesa farmaceutica alle stelle, +19% sopra la media Italia

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