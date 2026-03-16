Carburanti alle stelle | gasolio sopra 2,1 euro benzina oltre 1,9 in tutta Italia

I prezzi dei carburanti in Italia continuano a salire, con il gasolio che supera i 2,1 euro al litro e la benzina oltre 1,9 euro ovunque nel paese. La crisi militare scoppiata in Iran ha portato a un aumento repentino dei costi energetici, influenzando direttamente le pompe di benzina di tutta la penisola.

Bergamo. La crisi militare, legata alla guerra da poco scoppiata in Iran, sta avendo effetti immediati sul fronte energia. Le tensioni nell’area del Golfo Persico, importante snodo per il commercio mondiale di petrolio, hanno provocato ripercussioni dirette sui prezzi dei carburanti anche in Italia. Secondo l’analisi dell’ Unione Nazionale Consumatori, basata sui dati medi diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i prezzi alla pompa hanno superato soglie significative. Persino le ultime regioni che fino a ieri riuscivano a mantenere la verde sotto la soglia di 1,8 euro – vale a dire Marche, Lazio e Umbria – hanno registrato nuovi rialzi e oggi si sono allineate al resto d’Italia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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