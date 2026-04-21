Seafood Expo Global Zabatta | Tracciabilità è valore strategico della Campania sui mercati globali

Durante l’ultima edizione di Seafood Expo Global, un rappresentante regionale ha sottolineato come la tracciabilità, insieme alla qualità certificata e alla presenza nei principali mercati internazionali, costituiscano elementi chiave per la promozione della filiera ittica della regione. Questi aspetti sono stati definiti come valori strategici per rafforzare la posizione sui mercati globali e garantire standard elevati nel settore.

Qualità certificata, tracciabilità e presenza nei principali contesti internazionali: sono i punti di forza della Regione Campania nella strategia a sostegno della filiera ittica. Il messaggio è stato lanciato dall’assessora regionale alla Pesca e Acquacoltura Fiorella Zabatta in apertura del.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Sistema Marche protagonista al Seafood Expo Global: qualità, competenza e sostenibilità al centro della scena internazionaleLe Marche si presentano alla Seafood Expo Global di Barcellona (dal 21 al 23 aprile) la più importante Fiera al mondo del settore ittico, come un... Oroarezzo, in vetrina un settore che brilla. Alleanza per competere sui mercati globalidi Marco Principini In una fase di incertezza internazionale, in cui gli scenari geopolitici ridisegnano continuamente rotte commerciali e aggiungono... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: SeaFood Barcellona 2026 - COMUNICATO STAMPA 20 aprile - regione campania. Campania protagonista al Seafood Expo di Barcellona, Zabatta: Sostegno al comparto itticoLa Regione Campania non farà mancare il proprio sostegno al comparto ittico in tutti i grandi eventi internazionali di settore. La nostra presenza qui a ... pupia.tv Zabatta al Seafood 'Tracciabilità valore strategico Campania sui mercati globali'Qualità certificata, tracciabilità e presenza nei principali contesti internazionali: sono i punti di forza della Regione Campania nella strategia a sostegno della filiera ittica. (ANSA) ... ansa.it