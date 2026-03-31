Bonifici bloccati in tutt’Europa dal 2 al 6 aprile | ritardi su stipendi e pensioni

Tra il 2 e il 6 aprile, i bonifici bancari in tutta Europa sono stati bloccati, causando ritardi nei pagamenti di stipendi e pensioni. I trasferimenti ordinari, che di norma richiedono uno o due giorni lavorativi, non sono stati eseguiti nel periodo indicato. Questa interruzione ha coinvolto diverse istituzioni finanziarie, con effetti sui pagamenti previsti in quel lasso di tempo.

ROMA – Bonifici bancari fermi per quattro giorni, quelli ordinari che solitamente impiegano uno o due giornate lavorative per essere incassati dal beneficiario. Il blocco è in programma nei prossimi giorni. Tra la mattina del 2 e la sera del 6 aprile 2026, approfittando delle vacanze pasquali, verrà sospeso per una pausa già programmata il sistema che gestisce questo tipo di pagamenti tra le banche europee, la piattaforma dell’eurosistema Target2. Il risultato è che tutti i bonifici ordinari saranno messi in coda e partiranno quando riprenderà il funzionamento, cioè dal 7 aprile. La lunga pausa di manutenzione, che cade generalmente due... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Bonifici bloccati in tutt’Europa dal 2 al 6 aprile: ritardi su stipendi e pensioni Articoli correlati Blocco dei bonifici ad aprile, possibili ritardi su stipendi e pagamentiA causa della sospensione della piattaforma europea Target2 in concomitanza con le vacanze pasquali, i bonifici programmati tra diverse banche... Leggi anche: Per quattro giorni bloccati i trasferimenti di denaro in Europa, anche stipendi: ecco quando e perché Aggiornamenti e notizie su Bonifici bloccati Temi più discussi: Bonifici sospesi in tutta Europa: come funzionerà il blocco e chi coinvolge?; Per quattro giorni bloccati i trasferimenti di denaro in Europa, anche stipendi: ecco quando e perché; Blocco dei bonifici ad aprile, possibili ritardi su stipendi e pagamenti; Bonifici bloccati per 4 giorni: ecco perché lo stipendio potrebbe arrivare dopo. Blocco dei bonifici ad aprile, possibili ritardi su stipendi e pagamentiLa sospensione del sistema Target2 comporterà problemi nella comunicazione e nella spedizione di denaro via bonifici tra le banche ad aprile ... quifinanza.it Bonifici bloccati dal 2 al 6 aprile, perché: come trasferire il denaro, le alternativeStop di quattro giorni per i bonifici bancari ordinari, quelli che solitamente impiegano uno o due giornate lavorative per essere incassati dal beneficiario. Tra la mattina del 2 aprile e la sera del ... adnkronos.com A inizio aprile i bonifici bancari saranno bloccati in tutta Europa: come aggirare il problema - facebook.com facebook