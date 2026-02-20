Camion cisterna carico di Gpl esce fuori strada e si ribalta | paura sulla sp 367

Un camion cisterna carico di Gpl ha preso fuoco e si è ribaltato sulla strada provinciale 367 a Soleto. L’incidente è avvenuto dopo che il mezzo ha perso il controllo, finendo fuori strada e capovolgendosi. Il conducente è rimasto illeso, ma la paura è stata molta tra gli automobilisti che transitavano in quel momento. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. La strada rimane sotto osservazione.

L’incidente attorno a mezzogiorno all’altezza di Soleto in circostanze in via di definizione: autista trasferito in ambulanza presso l’ospedale di Scorrano. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi Il veicolo, in circostanze ancora da chiarire, ha sbandato, uscendo, come detto, fuori dalla sede stradale e ribaltandosi su un lato. Immediate sono partite le richieste di soccorso da parte di altri automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena: sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure in loco all’autista, per poi trasferirlo a bordo di un’ambulanza all’ospedale di Scorrano.🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Più di 24 ore per mettere in sicurezza un camion cisterna carico di Gpl finito fuori strada Leggi anche: Incidente stradale a San Giovanni Rotondo: auto esce fuori strada e si ribalta sulla SP 45bis Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tir si ribalta sull’Autosole, oltre 6 chilometri di coda fra Lodi e Milano. Autostrada chiusa e traffico in tilt; Violento incidente tra auto, strada chiusa: due persone ferite, soccorsi sul posto; Incendio di un autoarticolato, salvata la cisterna -; Camion perde controllo e invade altra corsia, tratto di autostrada chiuso e lunghe code / FOTO. Cile. camion carico di gas esplode in autostrada: il momento della deflagrazioneQuattro morti e 17 feriti, per il tragico incidente che giovedì ha coinvolto un camion cisterna di gas liquido sulla Ruta 5 a Santiago. Indagine in corso sulla dinamica ... msn.com Fiastra, il camion cisterna carico di liquami si ribalta nella scarpata: travasato il caricoFIASTRA - Allarme a Fiastra nel primo pomeriggio per un'auocisterna carica di liquami che si è ribaltata finendo nella scarpata. Intorno alle 14:30 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Statale ... corriereadriatico.it Si ribalta camion cisterna con gpl, autista ferito nel Salento - News x.com ESCE DI STRADA E RIMANE IN BILICO TRENTO. Ieri, 16 febbraio, a Moso in Passiria, camion cisterna a causa del ghiaccio è uscito di strada, finendo contro la staccionata e rimanendo in bilico sul pendio. L'autista è riuscito a scendere ed ha chiamato il 112. - facebook.com facebook