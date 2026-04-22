Borgo in fiore torna a Caminata | con la natura quest' anno sbocciano l' arte di strada e il teatro

Il borgo di Caminata, situato nell’Alta Val Tidone, si appresta a riproporre l’evento “Borgo in Fiore” domenica 17 maggio 2026, con aperture previste per tutta la giornata. Quest’anno la manifestazione vedrà la presenza di installazioni artistiche di strada e spettacoli teatrali, in aggiunta ai fiori e alle decorazioni tradizionali che caratterizzano la manifestazione. La giornata attirerà residenti e visitatori pronti a scoprire le diverse iniziative organizzate nel centro storico.

Il suggestivo borgo di Caminata di Alta Val Tidone si prepara ad accogliere residenti e visitatori per la nuova edizione di “Borgo in Fiore”, in programma domenica 17 maggio 2026 per l’intera giornata. Un appuntamento atteso che, anno dopo anno, trasforma il paese in un percorso fiorito capace di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate "In-Natura-Le”: al Cantiere Florida torna lo spettacolo di Teatro come Differenza. Sul palco l’arte, la natura e i diritti civiliTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Torna e... Tiktok rivale di meta quest arriva negli usa quest anno con un headset e un os ridisegnatoQuesto aggiornamento presenta pico os 6, una revisione sostanziale del sistema operativo XR di Pico, accompagnata dall’annuncio del nuovo visore di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Torna a Bornato Franciacorta in Fiore; Fiorinfiera a Borgo San Lorenzo; Profumi e colori a Borgo San Lorenzo con la 13° edizione di Fiori in Fiera; Un borgo che si trasforma in un giardino: torna Primavera in Valnerina tra fiori, sapori e tradizioni da non perdere. Borgo in fiore torna a Caminata domenica 17 maggioIl suggestivo borgo di Caminata, in Alta Val Tidone, si prepara ad accogliere residenti e visitatori per la nuova edizione di Borgo in Fiore, in programma domenica 17 maggio 2026 per l’intera ... piacenzasera.it Passeggiata tra i ciliegi in fiore a Celleno: trekking nella Tuscia tra natura, borgo fantasma e turismo lentoTra le esperienze di primavera più cercate nel Lazio, la passeggiata tra i ciliegi in fiore a Celleno si conferma un appuntamento imperdibile per chi ama il trekking leggero, il ... ilmessaggero.it Posizionato su una collina che domina la valle del fiume Fortore, sorge Celenza Valfortore, un suggestivo borgo medievale situato nel cuore dei Monti Dauni, in provincia di Foggia. Questo antico borgo sorge in un punto strategico al confine con il Molise. La s - facebook.com facebook Umbria, Marsciano, La Torre Campanaria del borgo di Papiano. x.com