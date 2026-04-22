Camilla Giorgi annuncia il rientro nel circuito professionistico

Camilla Giorgi ha annunciato tramite Instagram che tornerà a giocare nel circuito professionistico a partire dal 2027. La tennista ha condiviso questa notizia con i suoi follower, indicando la data del suo rientro. Non sono stati forniti ulteriori dettagli riguardo alle tappe o alle competizioni specifiche in cui prenderà parte. La comunicazione è arrivata attraverso il suo profilo social.

Camila Giorgi ha scelto Instagram per comunicare i dettagli del suo atteso ritorno nel tennis professionistico, programmato a partire dal 2027. L’atleta italiana, che aveva appeso la racchetta al chiodo l’11 maggio 2024, ha annunciato con entusiasmo i suoi progetti futuri, segnando un capitolo nuovo dopo un periodo di pausa. Questo rientro arriverà a distanza di quasi tre anni dal ritiro, con l’obiettivo di rimettersi in gioco sul circuito WTA di massimo livello, subito dopo aver vissuto la gioia della maternità. In questi mesi, Giorgi non è rimasta ferma: è attualmente coinvolta nella gestione del suo camp estivo a Mallorca e sta per inaugurare la sua accademia dedicata alla formazione di giovani talenti.🔗 Leggi su Sportface.it

Camila Giorgi e Andreas Pasutti Annuncio di Gravidanza su Instagram

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