Ex tennista e concorrente dell'Isola Camila Giorgi è incinta l'annuncio con il fidanzato | San Valentino in 3

Camila Giorgi, ex tennista e partecipante dell’Isola dei Famosi 2025, ha rivelato di essere incinta attraverso una story su Instagram, poco dopo aver condiviso un messaggio con il suo fidanzato: “San Valentino in 3”. La coppia ha mostrato una foto in cui si vede il pancione di Camila, mentre sorridono insieme. La notizia ha sorpreso i fan, che hanno commentato con entusiasmo.

L'ex tennista e concorrente dell'Isola dei Famosi nel 2025 ha annunciato con una story di essere in dolce attesa. "San Valentino in 3" ha scritto a corredo di una foto con il fidanzato, tennista argentino Andreas Pasutti.