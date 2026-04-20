Milly Carlucci su Canzonissima | Volevano prolungarlo ma non è stato possibile Tornerà nel 2027

Milly Carlucci ha annunciato il ritorno di Canzonissima in televisione, uno dei programmi storici della Rai. La conduttrice ha spiegato che l'azienda aveva proposto di prolungare la trasmissione, ma questa decisione non è stata possibile. Ha inoltre confermato che lo show tornerà in onda nel 2027. La notizia è stata comunicata durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sul motivo del mancato prolungamento.

Milly Carlucci ha riportato Canzonissima in tv, uno dei titoli storici della Rai. La conduttrice rivela che l'azienda avrebbe voluto prolungarlo, ma non è stato possibile, conferma però il ritorno dello show il prossimo anno.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate MILLY CARLUCCI: “CANZONISSIMA TORNA NEL 2027. GLI ASCOLTI? UN MIRACOLO” (ESCLUSIVA)Milly Carlucci come tradizione apre e chiude i suoi show con un’intervista su BubinoBlog. Cocciante a Canzonissima diventa un caso: “Non sarò concorrente”. Milly Carlucci fa chiarezzaIl nuovo show del sabato sera di Rai1 fa discutere per le parole di Cocciante, che specifica quale ruolo avrà, facendo sorgere dubbi sull'accordo con... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 'Canzonissima', le anticipazioni e gli ospiti di stasera 11 aprile; Canzonissima 2026, Milly Carlucci verso la finale con due star: anticipazioni, scaletta, cosa farà Cocciante (dopo la polemica); Canzonissima su Rai 1, le anticipazioni dell'11 aprile: Del Piero ospite speciale; Canzonissima - S2026E4 - Puntata del 11/04/2026 - Video. Canzonissima ha sempre perso contro Amici, ma per Milly Carlucci è un successo: le sue parole colpisconoMilly Carlucci ha detto che l'attuale edizione di Canzonissima è un successo: peccato, però, che i numeri rivelino tutt'altro. donnapop.it Canzonissima 2026, quinta puntata 18 aprile: debutto di Cocciante con Il cielo in una stanza per Gino Paoli, poi la fuga prima del verdettoCanzonissima quinta puntata 18 aprile 2026: debutto di Riccardo Cocciante con Il cielo in una stanza per Gino Paoli, poi la fuga prima del verdetto. Serena Rossi ospite, omaggio a Loretta Goggi ... lifestyleblog.it Maria De Filippi contro Milly Carlucci Chi ha vinto la gara di ascolti del Sabato sera: https://fanpa.ge/tw8RV - facebook.com facebook