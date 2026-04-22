Camila Giorgi incinta torna in campo l’annuncio ufficiale a due anni dall’addio La fuga e i guai in tribunale | perché ci ha ripensato

Camila Giorgi, tennista italiana, ha annunciato tramite il suo account Instagram il suo ritorno alle competizioni nel circuito Wta previsto per il 2027. La giocatrice aveva annunciato il suo addio due anni fa e ora ha confermato la sua intenzione di riprendere a gareggiare. La stessa Giorgi ha risposto a una domanda di un’appassionata, affermando che tornerà a giocare nel 2027. In passato, ha affrontato anche problemi legali e ha comunicato di essere incinta.

Camila Giorgi tornerà a competere nel circuito Wta nel 2027. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram, rispondendo a una domanda di una tifosa nelle stories: «Se tornerò in campo? Yes, nel 2027». Un annuncio che arriva a quasi due anni dall’ultima partita ufficiale, disputata nel maggio 2024. L’ex numero 26 del mondo aveva già fatto capire le sue intenzioni a metà marzo durante un’intervista a Verissimo, su Canale 5: «Per un ritorno in campo dico mai dire mai. Il tennis mi manca». Al momento Giorgi è in attesa del primo figlio, un maschio, che dovrebbe nascere a settembre, avuto dall’ex tennista e coach argentino Andrea Pasutti, che è anche il suo compagno di vita.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Camila Giorgi conferma: "Sono incinta. Nascerà in Europa". Ritorno in campo? "Forse..." Leggi anche: Camila Giorgi è incinta, il tenero annuncio dell’ex tennista con il nuovo fidanzato Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Montecarlo, il torneo diventa passerella vip: da Bolt a Gregoraci, ma riflettori tutti su Laila Hasanovic; Sinner scatenato al Cipriani: canta We are the champions con Laila e Benetton, il video fa impazzire i social. Camila Giorgi è incinta ma annuncia il ritorno in campo: Nel 2027 ricomincio a giocarePer sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui. Ritiratasi ufficialmente nel maggio 2024, l’ex numero 26 del mondo è attualmente in attesa del suo primo figlio, un maschio, dal marito, l’ex tennista ... gazzetta.it Camila Giorgi torna a giocare nel circuito WTA dopo matrimonio e gravidanza: ecco quandoCamila Giorgi torna a giocare nel circuito WTA dopo matrimonio e gravidanza: ecco quando. Il clamoroso annuncio della 34enne italo-argentina su Instagram. sport.virgilio.it Camila #Giorgi, il ritorno dopo la maternità: la risposta social non lascia dubbi x.com Con parecchie storie su Instagram, Camila Giorgi annuncia il suo ritorno in campo. A 35 anni la tennista Azzurra racconta che le manca la competizione, il tennis, oltre a parlare di quanto stia facendo nel suo camp a Maiorca e dell'Accademy che presto aprirà. - facebook.com facebook