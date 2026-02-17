Camila Giorgi è incinta il tenero annuncio dell’ex tennista con il nuovo fidanzato
Camila Giorgi aspetta un bambino: l’ex tennista ha annunciato di essere incinta, sorprendendo i suoi follower con una foto in cui mostra il pancione. La sportiva ha condiviso il momento con il nuovo fidanzato, aggiungendo che il piccolo arriverà nei prossimi mesi. La coppia si prepara a diventare genitori per la prima volta, mentre i fan le fanno tanti auguri.
Cicogna in volo per Camila Giorgi. L'ex tennista ha sorpreso tutti condividendo un annuncio speciale: è incinta del suo primo figlio. Ha scelto di condividere la lieta notizia nel giorno di San Valentino, postando sui social un tenero selfie in ascensore con il nuovo compagno Andreas Ignacio Pasutti. Un amore sbocciato da poco ma diventato molto importante nel giro di pochi mesi tanto da portare i due a mettere su famiglia. Camila Giorgi è incinta, chi è il padre del figlio. Camila Giorgi è incinta e lo ha annunciato con una romantica story pubblicata nel weekend di San Valentino insieme al compagno, il tennista e coach argentino Andreas Ignacio Pasutti.
Ex tennista e concorrente dell’Isola Camila Giorgi è incinta, l’annuncio con il fidanzato: “San Valentino in 3”Camila Giorgi, ex tennista e partecipante dell’Isola dei Famosi 2025, ha rivelato di essere incinta attraverso una story su Instagram, poco dopo aver condiviso un messaggio con il suo fidanzato: “San Valentino in 3”.
Camila Giorgi conferma: "Sono incinta. Nascerà in Europa". Ritorno in campo? "Forse..."Camila Giorgi ha annunciato di essere incinta, spiegando che il parto avverrà in Europa, probabilmente in Italia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
