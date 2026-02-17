Camila Giorgi è incinta il tenero annuncio dell’ex tennista con il nuovo fidanzato

Camila Giorgi aspetta un bambino: l’ex tennista ha annunciato di essere incinta, sorprendendo i suoi follower con una foto in cui mostra il pancione. La sportiva ha condiviso il momento con il nuovo fidanzato, aggiungendo che il piccolo arriverà nei prossimi mesi. La coppia si prepara a diventare genitori per la prima volta, mentre i fan le fanno tanti auguri.

Cicogna in volo per Camila Giorgi. L’ex tennista ha sorpreso tutti condividendo un annuncio speciale: è incinta del suo primo figlio. Ha scelto di condividere la lieta notizia nel giorno di San Valentino, postando sui social un tenero selfie in ascensore con il nuovo compagno Andreas Ignacio Pasutti. Un amore sbocciato da poco ma diventato molto importante nel giro di pochi mesi tanto da portare i due a mettere su famiglia. Camila Giorgi è incinta, chi è il padre del figlio. Camila Giorgi è incinta e lo ha annunciato con una romantica story pubblicata nel weekend di San Valentino insieme al compagno, il tennista e coach argentino Andreas Ignacio Pasutti. 🔗 Leggi su Dilei.it

