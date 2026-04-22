A Pietrasanta, nel corso della notte tra sabato e domenica, un cameriere è stato aggredito all’interno di un locale. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili dell’aggressione. La polizia ha avviato le indagini e sta analizzando le immagini per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali coinvolti. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.

Pietrasanta, 22 aprile 2026 – A dare un nome e un volto al “ branco ” che sabato notte ha insultato con epiteti razzisti e poi aggredito un cameriere di origini senegalesi potrebbero essere le telecamere del centro storico, in particolare quelle di piazza Duomo dove si è consumato il doppio pestaggio. Il sindaco Alberto Giovannetti esprime la sua vicinanza al cameriere di 33 anni aggredito dal “branco” sabato notte e invita i cittadini a denunciare immediatamente episodi del genere contattando le forze dell’ordine Le indagini condotte dai Carabinieri della stazione di Pietrasanta sono concentrate infatti sull’acquisizione dei filmati, oltre che sull’ascolto dei testimoni che il 33enne, residente a Forte dei Marmi e in servizio al bar “Pietrasantese”, ha fornito all’Arma attraverso la sua denuncia contro ignoti per lesioni personali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cameriere pestato al bar, acquisiti i filmati

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