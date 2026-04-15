Licenziato a voce e poi su WhatsApp ma è illegittimo | il bar pasticceria di Civitanova deve reintegrare il cameriere

Un cameriere assunto a tempo indeterminato in un bar pasticceria di Civitanova nel 2022 ha ricevuto un avviso di licenziamento prima a voce e successivamente tramite messaggio su WhatsApp nel febbraio 2025. La procedura di recesso unilaterale è stata contestata come illegittima dal lavoratore, che ora richiede il reintegro nel suo ruolo. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle modalità di comunicazione e sulla legittimità delle procedure di licenziamento.

CIVITANOVA - Assunto a tempo indeterminato come cameriere in un bar pasticceria di Civitanova nel 2022, dopo tre anni, a febbraio 2025, gli era stato comunicato prima a voce il recesso unilaterale dal rapporto di lavoro, poi tramite WhatsApp gli era stato inviato un modello Unilav di cessazione del rapporto di lavoro specificando: “licenziamento per giustificato motivo soggettivo”. Il cameriere, tramite l’avvocato Paolo Cecchetti, ha impugnato il licenziamento davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Macerata ritenendolo illegittimo e inefficace perché intimato in forma orale. Per la società, tutelata dall’avvocatessa Alessia Pepi, il licenziamento comunicato attraverso WhatsApp invece soddisfa il requisito della forma scritta.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Licenziato a voce e poi su WhatsApp ma è illegittimo: il bar pasticceria lo deve reintegrare

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