Pietrasanta cameriere senegalese insultato e pestato da un gruppo di ragazzi | ha un trauma cranico

A Pietrasanta, un cameriere senegalese di 34 anni è stato vittima di un'aggressione nel centro della città. Secondo quanto riferito, è stato colpito con calci e pugni da un gruppo di cinque o sei persone. L'uomo ha riportato un trauma cranico a seguito dell'episodio. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli aggressori.

Un cameriere di 34 anni di nazionalità senegalese è stato aggredito a calci e pugni da cinque-sei persone nel pieno centro di Pietrasanta (Lucca), e ha riportato un trauma cranico. L’episodio risale alla notte tra sabato e domenica ed è avvenuto in Piazza Duomo. Secondo quanto sin qui ricostruito gli aggressori prima hanno offeso il cameriere con epiteti razzisti, poi l’hanno strattonato a terra, quindi colpito con pugni e calci mentre era giù sull’asfalto. Gli aggressori potrebbero essere albanesi di circa 30 anni. Sono fuggiti dopo che alcuni clienti ed il titolare del locale sono intervenuti a difendere il cameriere interrompendo il pestaggio che stava subendo.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Attraversa in bici la provinciale e viene investito da un’auto: trauma cranico per un uomoCUTROFIANO – Attraversa in bici la provinciale e viene investito da un’auto: corsa in ospedale per un uomo. Violenta caduta sulle piste da sci, donna ricoverata con grave trauma cranicoPistoia, 10 aprile 2026 – Grave incidente stamani sulla pista Zeno Colò all'Abetone.