Cambio stagione e stress Le più colpite le donne I segreti anti stanchezza | cibo e attività fisica

Con l’arrivo della primavera si intensificano anche i cambiamenti di umore e di energia, spesso accompagnati da sensazioni di stanchezza. Secondo recenti studi, le donne sono le più colpite da questa fase di transizione, che può influire sul benessere quotidiano. I ricercatori hanno evidenziato come alimentazione e attività fisica siano tra gli elementi più utili per contrastare questa sensazione di affaticamento.

Pisa, 22 aprile 2026 – Che il cambio di stagione comportasse una buona dose di stress era noto. Adesso, però, a confermarlo sono anche alcuni studi realizzati da AstraRicerche per Findus che ha fotografato la situazione che molte persone vivono durante i mesi in cui la stagione cambia. Un momento che infatti non significa soltanto giornate più lunghe e temperature più miti, ma anche stanchezza, sonnolenza e difficoltà di concentrazione. L’adattamento. Una fase di adattamento che ogni anno si porta dietro un calo di energie e una generale sensazione di spossatezza. La ricerca evidenzia che oltre la metà della popolazione accusa il colpo: il 58,5% degli italiani (oltre 23 milioni di persone) tra i 18 e i 70 anni dichiara di sentirsi più stanco durante il cambio di stagione, mentre appena il 21,7% si sente più energico.🔗 Leggi su Lanazione.it

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