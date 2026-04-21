Una denuncia recente rivela che Hamas avrebbe costretto alcune donne di Gaza a scambio di sesso per ottenere cibo. La notizia si aggiunge a un quadro di accuse contro il gruppo, senza che siano ancora ufficialmente confermate tutte le circostanze o le fonti. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione e accuse reciproche tra le parti coinvolte nella regione. Finora, nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dalle autorità coinvolte.

Una nuova atroce denuncia pende su Hamas, senza che i pro-Pal e le Albanese della situazione abbiano proferito parola: molte donne della Striscia di Gaza sono costrette a cedere ad abusi sessuali per avere cibo, Secondo quanto riportato dal Daily Mail, che cita video e interviste raccolte da Jusoor News, diverse donne a Gaza sarebbero state vittime di coercizione sessuale da parte di membri legati ad Hamas o a organizzazioni locali, spesso in cambio di aiuti umanitari, denaro o beni di prima necessità. Testimonianze dal campo: “Costrette al silenzio”. Dopo le testimonianze già emerse sugli ostaggi israeliani, racconti raccolti sul campo, arrivano quindi le denunce di ricatti e sfruttamento sessuale ai danni di donne palestinesi vulnerabili, in un contesto aggravato dalla guerra e dalla crisi umanitaria.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Qualcuno avverta Albanese e compagni: “Hamas ricatta le donne di Gaza, sesso in cambio di cibo”

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