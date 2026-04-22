Recenti studi indicano che modificare l’ordine con cui si consumano i pasti può influenzare i livelli di zucchero nel sangue. La strategia consiste nel cambiare il momento in cui si assumono determinati alimenti, come iniziare con verdure o proteine prima dei carboidrati. Questa semplice variazione potrebbe offrire un metodo efficace per gestire la glicemia, senza dover necessariamente modificare drasticamente la dieta.

Q uando si parla di glicemia, l’attenzione non si concentra più solo su cosa mangiamo, ma anche su come lo facciamo. In particolare, una strategia semplice ma sempre più studiata – il cosiddetto meal sequence – suggerisce che l’ordine dei cibi nel piatto possa influenzare in modo significativo la risposta glicemica dopo i pasti. Un dettaglio apparentemente secondario che, invece, potrebbe fare la differenza soprattutto per chi ha diabete di tipo 2 o glicemia elevata. Come tenere sotto controllo la glicemia senza rinunciare ai dolci X Perché la glicemia aumenta dopo i pasti. Nel diabete tipo 2, uno dei primi segnali metabolici è l’aumento della glicemia postprandiale, cioè il picco glicemico che si verifica dopo aver mangiato.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cambiare l’ordine dei cibi può aiutare a controllare la glicemia. Una soluzione semplice, supportata dagli studi

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Glicemia e Meal Sequence: come l’ordine dei cibi può aiutare a controllarla (anche nel diabete 2)Quando si parla di glicemia, l’attenzione non si concentra più solo su cosa mangiamo, ma anche su come lo facciamo. In particolare, una strategia semplice ma sempre più studiata – il cosiddetto meal ... iodonna.it

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