Recenti studi hanno analizzato come modificare gli orari dei pasti, attraverso pratiche come la crononutrizione e il digiuno intermittente, possa influire sul metabolismo e sulla salute generale. Un esempio di discussione riguarda una donna di 45 anni in sovrappeso che ha sentito parlare di queste metodologie, considerate spesso come tendenze passeggere. La ricerca si concentra sui potenziali effetti di queste strategie alimentari, senza trarre conclusioni definitive sui benefici o rischi.

G entile dottoressa Almondo, ho 45 anni e sono in sovrappeso. Una mia amica mi ha parlato di crononutrizione e di digiuno intermittente, ma onestamente mi sembra una di quelle mode del momento. Poi ho visto che ne parlano anche professionisti seri. Davvero può cambiare qualcosa solo spostando gli orari dei pasti? Dieta antirughe dopo i 40: i cibi che proteggono la pelle X Lo scetticismo è legittimo. Lo scetticismo è legittimo. Quando qualcosa comincia a girare ovunque, il rischio che diventi moda è reale. Ma in questo caso le evidenze ci sono, e meritano più di una lettura superficiale. Un equivoco molto diffuso. Partiamo da un equivoco molto diffuso: la maggior parte delle persone pensa che il vantaggio del digiuno intermittente venga dalle ore senza cibo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Crononutrizione e digiuno intermittente: cambiare orari dei pasti può davvero influire su metabolismo e salute. Ecco cosa emerge dagli studi

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