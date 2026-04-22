Calvizie | scoperto lo zucchero che stimola la ricrescita dei capelli

Una ricerca scientifica ha identificato un legame tra un zucchero naturale, il desossiribosio, e la crescita dei capelli. Lo studio suggerisce che questa sostanza possa migliorare la circolazione sanguigna nei follicoli piliferi, aprendo possibili strade per trattare la calvizie maschile. La scoperta si basa su analisi che hanno evidenziato effetti positivi sulla microcircolazione dei follicoli.

Una scoperta scientifica legata al desossiribosio, uno zucchero naturale, potrebbe offrire una nuova via per contrastare la calvizie maschile attraverso il potenziamento della circolazione sanguigna nei follicoli. Il team di ricerca che ha condotto lo studio ha osservato come questo composto sia in grado di stimolare la formazione di nuovi vasi capillari, favorendo la ricrescita dei capelli nei modelli animali dove era stata indotta l’alopecia. La ricerca, che vede coinvolti studiosi di Sheffield e della COMSATS University Pakistan, si basa su un meccanismo biologico preciso: il desossiribosio agisce come agente pro-angiogenico. Questo significa che la sua presenza favorisce la creazione di nuove reti vascolari, portando un maggiore afflusso di sangue proprio dove serve, ovvero ai bulbi piliferi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calvizie: scoperto lo zucchero che stimola la ricrescita dei capelli Notizie correlate Fototerapia per la ricrescita dei capelli: allo studio un cappello anti-calvizie che stimola la ricrescita con la luceI tradizionali caschi a luce LED, spesso ingombranti e rigidi, potrebbero presto diventare obsoleti. Leggi anche: Ricerca, arriva un cappellino anti-calvizie che stimola la ricrescita con la luce