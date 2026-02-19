Ricerca arriva un cappellino anti-calvizie che stimola la ricrescita con la luce

Gli scienziati sudcoreani hanno scoperto che i caschi a luce LED per far ricrescere i capelli sono troppo ingombranti. Ora, stanno creando un cappellino morbido e flessibile, simile a un normale berretto, che utilizza luci Oled per stimolare la crescita capillare. Questo nuovo dispositivo può essere indossato facilmente, senza fastidi, e promette di rendere più semplice il trattamento contro la calvizie. La tecnologia potrebbe rivoluzionare il modo di affrontare i problemi di perdita dei capelli. La sperimentazione continua per migliorare il prodotto finale.

Gli ingombranti e rigidi caschi a luce Led per la ricrescita dei capelli potrebbero presto finire in soffitta: i ricercatori della Corea del Sud stanno infatti sviluppando un nuovo dispositivo per la fototerapia, flessibile come un tessuto, che può essere inserito all’interno di un comune cappellino pe r stimolare la cute con sorgenti luminose Oled. Non è ancora stato sperimentato su persone in carne e ossa, ma nei primi test su cellule coltivate in laboratorio il cappellino è riuscito a ridurre l’invecchiamento cellulare dei follicoli piliferi fino al 92%, dimostrando di poter agire su un fattore chiave nella progressione della caduta dei capelli.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Calvizie, arriva il cappello che rallenta la perdita di capelli senza farmaciUna ricerca in Corea ha portato alla creazione di un cappello innovativo che aiuta a rallentare la perdita di capelli senza usare farmaci.

