Fototerapia per la ricrescita dei capelli | allo studio un cappello anti-calvizie che stimola la ricrescita con la luce

Una ricerca ha scoperto che la fototerapia può favorire la ricrescita dei capelli. La causa è l’uso di un nuovo cappello dotato di luci LED più leggere e flessibili rispetto ai dispositivi tradizionali. Questo cappello mira a stimolare i follicoli piliferi grazie a una luce più efficace e confortevole da indossare. Gli scienziati stanno testando il dispositivo su volontari per valutare i risultati. La speranza è che questa soluzione possa rendere più accessibili i trattamenti contro la calvizie. I primi test sono già in corso in alcune cliniche specializzate.

Una Nuova Generazione di Dispositivi Anti-Calvizie. I tradizionali caschi a luce LED, spesso ingombranti e rigidi, potrebbero presto diventare obsoleti. I ricercatori della Corea del Sud stanno sviluppando un nuovo dispositivo per la fototerapia flessibile, simile a un tessuto, che può essere facilmente inserito all'interno di un comune cappello. Questo sistema utilizza sorgenti luminose OLED per stimolare la cute in maniera uniforme e delicata. Risultati Promettenti in Laboratorio. Sebbene non sia ancora stato testato su persone, i primi esperimenti su cellule coltivate in laboratorio hanno mostrato risultati sorprendenti.