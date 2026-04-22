Il sindaco di Calvi dell’Umbria ha annunciato la sua intenzione di non ricandidarsi alle prossime elezioni comunali, previste per il 24 e il 25 maggio. La decisione è stata comunicata ai cittadini, che sono stati informati dell’assenza del primo cittadino dalla corsa elettorale. Non sono stati forniti ulteriori motivi o dettagli riguardo alla scelta di non partecipare alle consultazioni.

Il primo cittadino di Calvi dell’Umbria, Guido Grillini, ha comunicato ai cittadini la propria decisione di non presentarsi alle prossime consultazioni elettorali previste per il 24 e il 25 maggio. La scelta, annunciata tramite un filmato sui canali social, segna la fine di un ciclo amministrativo iniziato nel maggio del 2015, quando l’attuale sindaco fu eletto per la prima volta, per poi essere riconfermato alla guida della lista civica il 22 settembre 2020. Il bilancio di un impegno pluriennale tra amministrazione e professione. La decisione di fare un passo indietro non è frutto di una strategia politica, ma emerge da una necessità personale legata al superamento dei limiti fisici e alla gestione delle priorità quotidiane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calvi dell’Umbria, il sindaco Grillini si dimette: stop al mandato

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