Caligola di Albert Camus al Teatro Ghione

Torna a grande richiesta uno degli spettacoli più affascinanti e visionari della stagione teatrale: Caligola di Albert Camus, nell’allestimento della compagnia Teatro della Luce e dell’Ombra con la regia e la magnetica interpretazione di Gennaro Duccilli. Una figura, quella dell’imperatore romano.🔗 Leggi su Romatoday.it

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