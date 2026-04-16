Al Teatro Ghione di Roma, dal 23 al 25 aprile 2026, sarà rappresentato lo spettacolo

Cosa: Lo spettacolo Caligola – Damnatio Visionis di Albert Camus, regia di Gennaro Duccilli. Dove e Quando: Teatro Ghione (Roma), dal 23 al 25 aprile 2026. Perché: Una messa in scena visionaria che esplora i confini tra potere, follia e sete di assoluto. Il palcoscenico del Teatro Ghione si trasforma in un territorio di indagine filosofica e viscerale con il ritorno di uno dei testi più densi e magnetici del Novecento: il Caligola di Albert Camus. La compagnia Teatro della Luce e dell’Ombra, sotto la direzione registica di Gennaro Duccilli, riporta in scena una figura che attraversa i secoli non solo come monarca tiranno, ma come uomo nudo di fronte all’assurdità dell’esistenza.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’abisso di Caligola: il capolavoro di Camus al Teatro Ghione

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Caligola – Damnatio Visionis al Teatro Ghione a Roma; Caligola, Camus e gli scacchi: intervista a Gennaro Duccilli.

DEBUTTO DI CALIGOLA – DAMNATIO VISIONIS AL TEATRO GHIONE IL 23 APRILEGennaro Duccilli, Paolo Ricchi, Eleonora Mancini, Giordano Luci, Maurizio Castè, Natale Russo, Maria Angelica Duccilli, Fabrizio Rinaldi, Raffaello Micheli, Isabella De Cesaris, Ilenia Pierluigi, ... politicamentecorretto.com