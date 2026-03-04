Dalla Peste al significato dell' esistenza | una serata alla scoperta di Albert Camus

Mercoledì 11 marzo alle 20.30, la Libreria Mondadori Bookstore di Forlì terrà un evento dedicato a Albert Camus. L'incontro si concentrerà sulla vita e il pensiero dello scrittore francese, considerato una delle figure più influenti della letteratura del Novecento. La serata offrirà l’opportunità di approfondire il suo ruolo e il significato delle sue opere.

Mercoledì 11 marzo alle 20.30 la Libreria Mondadori Bookstore di Forlì ospiterà un incontro dedicato alla figura e al pensiero dello scrittore francese Albert Camus, tra le voci più autorevoli della letteratura del Novecento. Attraverso romanzi e testi centrali della sua produzione, tra cui La peste, Caligola e i saggi de L’estate, l’incontro offrirà spunti di riflessione sull'attualità del pensiero camusiano, capace ancora oggi di interrogare il nostro rapporto con la società, la storia e il significato dell’esistenza. L’appuntamento si terrà presso la Libreria Mondadori Bookstore, in Corso della Repubblica 144 a Forlì, alle 20.30. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

